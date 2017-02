Stuttgart Bewaffneter Jugendlicher im Zug unterwegs

Von red 17. Februar 2017 - 15:36 Uhr

Der 16-Jährige, der mit einer Waffe in einem Zug unterwegs war, muss jetzt mit einem Strafverfahren rechnen.Foto: dpa

Die Bundespolizei kontrolliert am Donnerstagabend einen 16-Jährigen. In seiner Sporttasche finden sie eine Schreckschusswaffe.

Stuttgart - Beamte des Bundespolizeireviers Stuttgart sowie des Polizeireviers 2 haben am Donnerstagabend gegen 20:50 Uhr einen 16-Jährigen im Stuttgarter Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte kontrolliert, der eine Schreckschusswaffe mit sich führte.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Zeuge dem Bundespolizeirevier in Heilbronn mitgeteilt, dass sich in dem Regionalexpress Richtung Stuttgart ein Mann befände, welcher mit einer silbernen Pistole bewaffnet sei. Die Polizisten fanden die Schreckschusswaffe in der Sporttasche des Jugendlichen.

Der uneinsichtige 16-Jährige wurde einem Jugendschutzheim übergeben und muss nun mit einem Strafverfahren nach dem Waffengesetz rechnen.