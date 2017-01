Luftbelastung in Stuttgart „Besorgniserregender Zustand“ beim Feinstaubalarm

Von red/dpa/lsw 21. Januar 2017 - 11:06 Uhr

Die Luftbelastung ist während des laufenden Feinstaubalarms in Stuttgart stark angestiegen.Foto: dpa

Die Luftbelastung ist während des laufenden Feinstaubalarms in Stuttgart stark angestiegen. „Das ist ein besorgniserregender Zustand“, sagt ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes.

Stuttgart - Die Luftbelastung ist während des laufenden Feinstaubalarms in Stuttgart stark angestiegen. Die Feinstaubkonzentration lag am Freitag im Tagesmittelwert bei 128 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, wie aus Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) vom Samstag hervorgeht. Am Donnerstag waren 106 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen worden, am Tag davor 63 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.

„Das ist ein besorgniserregender Zustand“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Samstag. Alle einwirkenden Faktoren würden lange Zeit anhalten, daher sei der Feinstaubwert so hoch. Sobald es schönes Wetter gibt, wird demnach die Luft nicht durch Regen rein gewaschen. Aktuell habe es sehr lange keinen Niederschlag gegeben. Ein weiterer Faktor sei ein zu schwacher Wind. Die Wetterlage wirkt laut dem Meteorologen zusätzlich wie eine Sperrschicht über der Stadt. Sie verhindere den Austausch der Luft. Der Alarm werde noch anhalten, da sich die Wetterlage nicht ändere.

