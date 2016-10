B 10 in Stuttgart Berger Tunnel nach Unfall gesperrt

Von loj 22. Oktober 2016 - 09:00 Uhr

Für rund anderthalb Stunden musste am Samstagmorgen der Berger Tunnel in Stuttgart gesperrt werden. Ein Audi-Fahrer war mit seinem Wagen verunglückt.





Stuttgart - Zu einem schweren Unfall ist es am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr im Berger Tunnel in Stuttgart gekommen. Ein Audi-Fahrer war mit seinem Wagen auf der B 10 in Richtung Stuttgart-Ost unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen die Tunnelwand prallte.

Der Autofahrer wurde bei dem Unfall verletzt, das Fahrzeug ist nach Polizeiangaben Totalschaden. Zur tatsächlichen Schadenshöhe liegen allerdings noch keine Angaben vor. Der Berger Tunnel musste nach dem Unfall für rund anderthalb Stunden gesperrt werden. Er ist zwischenzeitlich wieder freigegeben.