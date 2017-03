Stuttgart Bahnhofsuhr tickt seit Wochen nicht mehr

Von dja 16. März 2017 - 16:12 Uhr

Die Uhr in der großen Schalterhalle funktioniert nicht.Foto: Markus Merz

Am Stuttgarter Hauptbahnhof ist die Zeit stehen geblieben – zumindest in der großen Schalterhalle. An der Wanduhr fehlen seit mehreren Wochen die Zeiger.

Stuttgart - Wer am Stuttgarter Hauptbahnhof unterwegs ist, sollte sich zur Zeit nicht auf die Wanduhr in der großen Schalterhalle verlassen: Seit Ende Januar tickt diese nämlich nicht mehr. Die Zeiger sind deinstalliert, außerdem fehlt das Uhrwerk.

„Das Uhrwerk muss generalüberholt werden und befindet sich deswegen momentan in der Reparatur“, sagt Bahnsprecher Martin Schmolke. Da die Zeiger mit dem Uhrenwerk verbunden sind, fehlten diese eben auch, so Schmolke. Derzeit befindet sich das Uhrwerk bei einem Spezialbetrieb für Turmuhren in Möglingen. „Solche besonderen Uhren müssen bei Spezialfirmen repariert werden“, erklärt Schmolke.

Die Reparatur wird voraussichtlich Ende März abgeschlossen sein.