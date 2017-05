Stuttgart – Bad Cannstatt Unbekannter wirft mit Glasflasche nach 30-Jährigem

Von red 02. Mai 2017 - 15:48 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall (Symbolbild).Foto: dpa

Ein 30-jähriger Mann ist in der Nacht zu Montag in der S-Bahn unterwegs. Plötzlich bekommt er eine Glasflasche an den Kopf geworfen.

Stuttgart-Bad Cannstatt - Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zu Montag gegen ein Uhr in der S-Bahn-Linie S1 zwischen Stuttgart-Bad Cannstatt und Neckarpark einem 30-jährigen Reisenden offenbar grundlos eine Glasflasche an den Kopf geworfen.

Laut Zeugenaussagen sei der Tatverdächtige, der zur Tatzeit dunkel gekleidet gewesen sein soll, am Haltepunkt Neckarpark aus der S-Bahn gestiegen und in unbekannte Richtung geflüchtet, berichtet die Polizei. Ein Rettungswagen brachte den 30-Jährigen mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus. Die Polizei wertet nun die Videoaufzeichnungen aus.

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der Telefonnummer 0711/870350 entgegen.