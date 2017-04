Stuttgart-Bad Cannstatt Sprinter rammt Vordach

Von red/dja 04. April 2017 - 14:52 Uhr

Ein Sprinter-Fahrer versucht mit seinem Transporter zu rangieren. Dabei rammt er ein Vordach in Bad Cannstatt. Die Feuerwehr muss anrücken.





Stuttgart-Bad Cannstatt - Ein 42-jähriger Sprinter-Fahrer ist am Dienstagvormittag in der Bahnhofstraße (S-Bad Cannstatt) an einem Vordach hängen geblieben und hat dadurch einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 42-Jährige gegen 10 Uhr in die Fußgängerzone, um dort ein Geschäft zu beliefern. Beim Rangieren mit dem Sprinter stieß er gegen ein Vordach und blieb an einem Eisenträger hängen. Zur Begutachtung des Schadens, insbesondere ob Einsturzgefahr besteht, war die Feuerwehr vor Ort. Wie die Feuerwehr auf Nachfrage mitteilt, bestand allerdings zu keiner Zeit Einsturzgefahr. Aus diesem Grund konnte sich der Sprinter-Fahrer dann mit Hilfe seines Chefs selbstständig aus der misslichen Lage befreien.