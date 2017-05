Stuttgart – Bad Cannstatt SEK durchsucht Wohnung

Von red/dja 04. Mai 2017 - 11:38 Uhr

Aufregung am frühen Donnerstagmorgen in Bad Cannstatt: Spezialkräfte der Polizei haben eine Wohnung durchsucht. Ermittlungen hatten die Polizisten auf die Spur des Mannes gebracht.





Stuttgart-Bad Cannstatt - Polizisten, darunter Spezialeinsatzkräfte, haben am Donnerstagmorgen die Wohnung eines 42 Jahre alten Mannes in Bad Cannstatt durchsucht und eine geringe Menge an verdächtigen Substanzen, bei denen es sich um Rauschgift handeln könnte, sowie mehrere verbotene Gegenstände und Waffen aufgefunden und beschlagnahmt.

Wie die Polizei mitteilt, führten Ermittlungen auf die Spur des Tatverdächtigen. Die beschlagnahmten Gegenstände müssen nun begutachtet und ausgewertet werden. Der Tatverdächtige wurde nach Aufnahme der Anzeige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.