Stuttgart-Bad Cannstatt Reizgas in Geschäft versprüht – mehrere Verletzte

Von red 29. November 2016 - 20:23 Uhr

Die Polizei ist am Freitag in ein Geschäft in Bad Cannstatt gerufen worden.Foto: dpa

Eine wohl geistig verwirrte Frau soll in einem Geschäft in Bad Cannstatt Reizgas versprüht haben. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Stuttgart-Bad Cannstatt - Eine 34-jährige, offenbar geistig verwirrte Frau, soll am Dienstagnachmittag in einem Geschäft in der Hofener Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt Reizgas versprüht und dabei mehrere Personen verletzt haben.

Wie die Polizei meldet, betrat die Frau gegen 14.50 Uhr das Geschäft und versprühte im Eingangsbereich das Gas, wodurch nach ersten Erkenntnissen der Beamten mindestens fünf Personen verletzt wurden.

Rettungskräfte brachten eine Mitarbeiterin des Geschäfts in ein Krankenhaus, vier Kunden konnten nach kurzer Behandlung vor Ort entlassen werden.

Die Polizei geht davon aus, dass noch mehr Menschen verletzt wurden, sich aber bislang noch nicht gemeldet haben. Der Sachschaden an der Ware des Geschäfts kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.