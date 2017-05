Stuttgart Bad Cannstatt Pkw landet im Gleisbett

Von red 28. Mai 2017 - 23:09 Uhr

Der Unfall ereignete sich an der Waiblinger-/Daimlerstraße.Foto: 7aktuell.de/Sven Adomat

Am späten Sonntagabend kommt es in Bad Cannstatt zu einem Unfall zwischen Stadtbahn und Pkw. Vier Personen werden verletzt.

Stuttgart - Am späten Sonntagabend kam es an der Waiblinger-/Daimlerstraße in Bad Cannstatt zu einem Unfall zwischen der Stadtbahn und einem Pkw. Das Fahrzeug bog laut Polizei verkehrswidrig ab, kollidierte daraufhin mit der Bahn und landete im Gleisbett.

Von den fünf Insassen des Pkw wurden vier Personen verletzt. Über die Höhe des Schadens und die Schwere der Verletzungen kann die Polizei noch keine Auskunft geben.