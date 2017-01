Stuttgart-Bad Cannstatt Mutmaßlicher Dieb verletzt Ladendetektiv

Von red/dpa 06. Januar 2017 - 12:56 Uhr

Zu einem Ladendiebstahl ist es am Donnerstag in Bad Cannstatt gekommen. (Symbolbild)Foto: dpa

Ein 28 Jahre alter Mann steht im Verdacht, in einem Drogeriemarkt in Bad Cannstatt Parfum gestohlen zu haben. Als ihn ein Ladendetektiv darauf anspricht, greift der Verdächtige den Mann an.

Stuttgart-Bad Cannstatt - Wegen des Verdachts eines räuberischen Diebstahls ist ein 28-jähriger Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Freitag einem Richter vorgeführt worden.

Wie die Polizei berichtet, war der Verdächtige am Donnerstag gegen 19.30 Uhr von einem 31 Jahre alten Ladendetektiv in einem Einkaufszentrum in der Wildunger Straße in Bad Cannstatt im dortigen Drogeriemarkt beim Diebstahl von zwei Parfums im Wert von etwa 170 Euro beobachtet worden.

Als der Mann den Kassenbereich ohne zu bezahlen passiert hatte, sprach ihn der Detektiv an und forderte ihn auf, mit ins Büro zu kommen. Darauf stieß der 28-Jährige den Mann gegen eine Wand und versuchte zu flüchten.

Erst mit Hilfe zweier Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnte er festgehalten und ins Büro gebracht werden, wo er der Polizei übergeben wurde. Der Detektiv erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen.

Der 28-Jährige, der bereits am Vortag wegen eines Diebstahls vorläufig festgenommen worden war, wird im Verlauf des Tages dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.