Stuttgart-Bad Cannstatt Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Von red/dja 12. Mai 2017 - 15:20 Uhr

Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)Foto: dpa

Am Freitagmorgen ist ein 38-Jähriger mit seinem Motorrad unterwegs. Auf einmal rutscht das Hinterrad vermutlich wegen Nässe und Rollsplit weg.

Stuttgart-Bad Cannstatt - Ein 38 Jahre alter Motorradfahrer ist am Freitagmorgen in Stuttgart-Bad Cannstatt gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 38-Jährige gegen 8.45 Uhr mit seiner Triumph Speed Triple zunächst auf der Löwentorstraße aus Richtung Münster kommend und bog dann nach rechts in die Straße Am Wolfersberg in Fahrtrichtung Zuffenhausen ein. Etwa auf Höhe der Einmündung Kölner Straße rutschte das Hinterrad des Motorrads offenbar aufgrund Nässe und Rollsplit weg, der 38-Jährige stürzte.

Der Mann kam in ein Krankenhaus

Das Motorrad schlitterte nach rechts gegen die Böschung. Mehrere Zeugen kümmerten sich um den Mann und verständigten Polizei und Rettungsdienst. Der Mann wurde vor Ort behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Ersten Schätzungen zufolge entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr in Richtung Zuffenhausen über einen der beiden Fahrstreifen des Gegenverkehrs geleitet, es kam zu Verkehrsbehinderungen.