Stuttgart-Bad Cannstatt Mercedes kollidiert mit Stadtbahn

Von red 04. Juni 2017 - 17:44 Uhr

Zu einem Stadtbahnunfall ist es am Samstagmorgen in Stuttgart-Bad Cannstatt gekommen. (Symbolbild)Foto: dpa

In Stuttgart-Bad Cannstatt ist am Samstag ein Mercedes mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 16.000 Euro.

Stuttgart-Bad Cannstatt - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes und einer Stadtbahn ist am Samstagmorgen in der König-Karl-Straße in Bad Cannstatt Sachschaden in Höhe von zirka 16.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Dies meldet die Polizei.

Der von der Taubenheimstraße abbiegender 53-jähriger Mercedes-Fahrer übersah gegen 9.10 Uhr eine in Richtung Kursaal fahrende Stadtbahn der Linie U2 eines 46-jährigen Fahrers und stieß mit dieser zusammen.