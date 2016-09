Stuttgart-Bad Cannstatt Mann soll Ex-Freundin misshandelt haben

Von red 19. September 2016 - 16:37 Uhr

Ein 42-Jähriger wurde am Wochenende in Stuttgart-Bad Cannstatt festgenommen.Foto: dpa/Symbolbild

Offenbar weil er die Trennung von ihr nicht verkraftet hat, soll ein 42-Jähriger in Bad Cannstatt eine 30-Jährige drangsaliert haben. Auch der Vorwurf einer versuchten Vergewaltigung steht im Raum.

Stuttgart-Bad Cannstatt - Die Polizei hat am Samstag in Stuttgart-Bad Cannstatt einen 42 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, seine ehemalige Freundin misshandelt zu haben.

Der 42-Jährige kam offenbar nicht mit der Trennung von der 30 Jahre alten Frau zurecht und drangsalierte sie immer wieder. Neben Körperverletzung kam es offenbar auch zu einer versuchten Vergewaltigung in der Wohnung der 30-Jährigen aus dem Landkreis Esslingen. Am Freitag soll der Verdächtige die Frau dann vor ihrem Geschäft in Bad Cannstatt abgepasst haben. Er zog sie offenbar an den Haaren ins Geschäft, schlug sie erneut und bedrohte sein Opfer zudem massiv.

Der Frau gelang es den Angaben zufolge nach einiger Zeit, in ein benachbartes Geschäft zu flüchten und auch der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst vor den alarmierten Polizeibeamten. Er konnte aber am Samstag an gleicher Stelle dingfest gemacht werden. Gegen den 42-jährigen Verdächtigen wurde noch am selben Tag Haftbefehl erlassen.