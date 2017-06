Stuttgart-Bad Cannstatt Mann auf Neckardamm onaniert vor zwei Frauen

Von red 03. Juni 2017 - 18:43 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer sexuellen Belästigtung in Bad Cannstatt. (Symbolbild)Foto: dpa

Ein bislang Unbekannter hat am späten Freitagabend zwei Frauen sexuell belästigt, indem er sich auf den Neckardamm stellte und vor ihren Augen onanierte. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Bad Cannstatt - Ein bislang Unbekannter hat sich am späten Freitagabend am Berger Steg in Bad Cannstatt vor zwei Frauen im Alter von 19 und 20 Jahren entblößt.

Wie die Polizei meldet, stand der Mann gegen 21.50 Uhr auf dem Neckardamm und starrte die beiden Frauen an, die zirka 50 Meter entfernt von ihm standen. Währenddessen onanierte er. Als die Frauen die Polizei verständigten, flüchtete er in Richtung König-Karls-Brücke.

Bei dem Täter soll es sich nach Angaben der Geschädigten um einen zirka 25-jährigen, 1,80 bis 1,85 Meter großen, sehr schlanken Südländer mit blasser Gesichtsfarbe handeln. Er hatte schwarze, kurze, nach vorn gekämmte Haare. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen Kapuzenpulli mit rotem Aufdruck auf den Schultern, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Turnschuhen. Er führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.