Stuttgart-Bad Cannstatt Kind angefahren - Zeugen gesucht

Von red 01. Dezember 2017 - 18:14 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls am Freitagnachmittag. Foto: Phillip Weingand / Symbolbild

Ein acht Jahre alter Junge wird am Freitagnachmittag in Stuttgart-Bad Cannstatt von einer 45-jährigen Renault-Fahrerin angefahren. Der Junge musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Stuttgart - Ein acht Jahre alter Junge ist am Freitagnachmittag auf die Daimlerstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt gerannt und vom Renault einer 45-Jährigen erfasst worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den verletzten Buben und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Laut Polizei fuhr die 45-Jährige gegen 14.15 Uhr auf der Daimlerstraße von der Schmidener Straße kommend in Richtung Daimlerplatz, als plötzlich der Achtjährige auf die Straße rannte und von dem schwarzen Renault erfasst wurde. Zeugenhinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-4100 entgegen.