Stuttgart-Bad Cannstatt Dach eines Hochhauses brennt

Von dja 24. Mai 2017 - 17:09 Uhr

Am Mittwochnachmittag kommt es zu einem Brand in Stuttgart-Bad Cannstatt. Die Feuerwehr ist vor Ort und bekämpft das Feuer.





Stuttgart - Am Mittwoch ist es gegen 16 Uhr zu einem Brand in einem Hochhaus in der Straße „In den Ringelgärten“ in Bad Cannstatt gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, ist das Feuer aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen. Passanten hatten die starke Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Diese setzte mehrere Drehleitern ein. Die Feuerwehr war mit drei Löschzügen vor Ort. Durch das Feuer gerieten auch mehrere im Gebäude gelagerten Gasflaschen in Brand und zerbarsten.

Rund 50 Bewohner mussten das Gebäude verlassen, sind aber laut Polizei nicht in Gefahr. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Ersten Ermittlungen zufolge fanden am Tag Dacharbeiten statt. Ob der Brand mit den Arbeiten in Verbindung steht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.