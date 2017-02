Stuttgart-Bad Cannstatt Auto überschlägt sich

Von red 18. Februar 2017 - 08:39 Uhr

Am frühen Samstagmorgen touchiert eine Fahrerin in Bad Cannstatt einen geparkten Pkw-Anhänger. Durch starkes Gegenlenken überschlägt sich ihr Auto und bleibt auf dem Dach liegen.





Stuttgart - Bei einem Unfall am frühen Samstagmorgen im Veielbrunnenweg in Bad Cannstatt hat sich das Auto einer 38-jährige Frau überschlagen. Die Fahrerin des Peugeot hatte beim Abbiegen von der Mercedesstraße kommend einen Pkw-Anhänger touchiert, der ordnungsgemäß am Fahrbanrand abgestellt war, so die Polizei. Durch das starke Gegenlenken überschlug sich das Auto und blieb auf dem dach liegen.

Die Frau konnte ohne fremde Hilfe und nur leicht verletzt ihr Fahrzeug verlassen. Der Peugeot ist stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 20 000 Euro.