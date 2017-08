Stuttgart-Bad Cannstatt Auto rammt Polizeimotorrad

Von aks 28. August 2017 - 16:10 Uhr

Am Samstag kommt es während des Polizeieinsatzes beim VfB-Spiel in Bad Cannstatt zu einem Verkehrsunfall. Ein Polizist auf einem Motorrad wird dabei leicht verletzt.





Stuttgart - In Stuttgart-Bad Cannstatt ist es beim Polizeieinsatz im Rahmen des Heimspiels des VfB gegen Mainz 05 am Samstagnachmittag auf der Mercedesstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde.

Wie die Polizei mitteilt, war das Polizeimotorrad mit Blaulicht auf der Mercedesstraße in Richtung Mercedes-Benz-Arena unterwegs, als ein 17-jähriger Fahrer eines Opel Corsa auf Höhe der Feuerwache 3 in Bad Cannstatt nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte. Der Fahrer des Polizeimotorrads fuhr links am Opel Corsa vorbei und stieß beim Abbiegemanöver des 17-jährigen Opelfahrers mit dessen Fahrzeug zusammen.

Durch den Aufprall rutschte das Motorrad über die Mercedesstraße und kippte am Bordstein schließlich um. Dabei ist auch ein Fußgänger leicht verletzt worden. Der Beamte kam mit Prellungen ins Krankenhaus. Er konnte seinen Dienst an diesem Tag nich weiter ausüben.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Der 17-jährige Opelfahrer war im Besitz eines Führerscheins für Begleitendes Fahren, eine Begleitperson saß neben ihm im Auto, als der Unfall passierte.