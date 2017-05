Stuttgart-Bad Cannstatt Auto brennt in Tiefgarage komplett aus

Von red 20. Mai 2017 - 22:24 Uhr

Im Hallschlag in Stuttgart-Bad Cannstatt ist am Samstagabend ein Auto in einer Tiefgarage vollständig ausgebrannt. Polizei und Feuewehr mussten mit mehreren Fahrzeugen ausrücken.





Stuttgart-Bad Cannstatt - In einer Tiefgarage in Stuttgart-Bad Cannstatt ist am Samstagabend ein Feuer augebrochen. Dabei brannte ein Auto komplett aus, ein anderes wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Brand in der Tiefgarage in der Mannheimer Straße im Hallschlag gegen 20.50 Uhr gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten zum Brandort aus. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle, die Polizei musste das Gebiet zwischen Züricher Straße und Löwentorstraße von 21 Uhr bis 21.50 Uhr sperren.

Verletzt wurde niemand, weder zur Schadenshöhe noch zur Brandursache können derzeit Angaben gemacht werden. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.