Stuttgart-Bad Cannstatt 47-jährige Autofahrerin von Stadtbahn erfasst

Von red 21. März 2017 - 22:49 Uhr

In Stuttgart-Bad Cannstatt ist es am Dienstagabend zu einem Unfall gekommen.Foto: dpa

In Stuttgart-Bad Cannstatt hat eine 47 Jahre alte Autofahrerin beim Abbiegen die neben ihr fahrende Stadtbahn übersehen und ist mit dieser zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand.

Die Ford-Fahrerin war gegen 17 Uhr auf der Schmidener Straße in Richtung Obere Ziegelei unterwegs und achtete laut Polizei wohl auf den Gegenverkehr, übersah jedoch offenbar die in die gleiche Richtung fahrende Stadtbahn der Linie U2. Als die 47-Jährige von der Schmidener Straße in die Pillauer Straße abbiegen wollte, wurde sie von der Stadtbahn erfasst.

Am Auto entstand ein Schaden von 300 Euro, am Stadtbahnzug ein Schaden von 700 Euro. Durch den Unfall kam es zu Beeinträchtigungen des Verkehrs bis 18 Uhr.