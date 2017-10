Stuttgart Bad Cannstatt 25-Jährigen mit Messer verletzt und ausgeraubt

Von red 21. Oktober 2017 - 15:46 Uhr

In Stuttgart ist ein Mann ausgeraubt worden. Foto: dpa

Gewalttat in Stuttgart: Drei Unbekannte verwickeln einen 25-Jährigen erst in ein Gespräch – dann verletzen sie den jungen Mann mit einem Messer, rauben ihn aus und flüchten.

Stuttgart - Drei Täter haben in Stuttgart einen 25-Jährigen mit einem Messer verletzt und anschließend ausgeraubt. Die Unbekannten sprachen den jungen Mann am Freitagabend am Bahnhof in Bad Cannstatt an, nachdem dieser seinen Zug verpasst hatte. Wie die Polizei mitteilte, boten die Täter dem 25-Jährigen an, bei ihnen übernachten zu können, woraufhin alle in Richtung Cannstatter Carrè gingen.

Gegen 19.50 Uhr zog einer plötzlich an der Ecke Seelberg-/Deckerstraße ein Messer, fügte dem Opfer mehrere oberflächliche Schnitte im Gesicht zu und entriss ihm seinen Rucksack. Danach rannten die Täter weg. Eine Personenschreibung konnte der 25-Jährige nicht abgeben.