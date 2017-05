Stuttgart-Bad Cannstatt 22-Jährige sexuell belästigt und verletzt

Von ps 26. Mai 2017 - 17:05 Uhr

Der Tatverdächtige flüchtet in Stuttgart-Bad Cannstatt vom Tatort. Die Polizei kann ihn kurz darauf festnehmen.Foto: dpa (Symbolbild)

Die Polizei nimmt in Stuttgart-Bad Cannstatt einen 19-Jährigen fest, der verdächtig wird zwei Frauen sexuell belästigt zu haben. Als sich eine der Frauen wehrt, soll er sie am Hals gepackt und zu Boden geworfen haben.

Stuttgart - Polizisten haben am Donnerstag an der Neckartalstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt einen 19-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, zwei Frauen auf dem Cannstatter Wasen unter der König-Karls-Brücke sexuell belästigt zu haben. Nach momentanem Ermittlungsstand der Polizei hielt sich der Tatverdächtige gemeinsam mit zwei 22 und 25 Jahre alten Frauen auf dem Cannstatter Wasen auf.

Die drei kannten sich offenbar flüchtig. Schließlich soll der offenbar stark alkoholisierte 19-Jährige die beiden Frauen an den Brüsten und im Schambereich angefasst haben. Weil die Frauen dies nicht duldeten, wurde der Tatverdächtige aggressiv, packte die 22-Jährige am Hals und warf sie zu Boden, sodass diese mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug.

Polizei sucht Zeugen

Erst durch das Eingreifen von den Umstehenden konnte die Situation für die Frauen beendet werden. Der Tatverdächtige flüchtete und wurde kurz danach festgenommen. Rettungskräfte brachten die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Der 19-Jährige sitzt seit Freitag in Untersuchungshaft. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu wenden.