Stuttgart B10 nach Unfall voll gesperrt

Von red/loj 08. Mai 2017 - 06:51 Uhr

Die Polizei meldet einen Unfall auf der B14, von der auch die B10 betroffen ist.Foto: dpa

Die B10 bei Stuttgart in Richtung Esslingen ist nach einem Unfall voll gesperrt. Ein Lastwagen hat Getränkekisten verloren. Die Sperrung wird noch länger andauern.

Stuttgart - Ein Lastwagenunfall am frühen Montagmorgen beschäftigt die Stuttgarter Polizei. Der Lastwagen hatte gegen fünf Uhr morgens von der Abfahrt B14 auf die B10 in Richtung Esslingen kommend seine Ladung verloren. Es handelt sich um Getränkekisten. Die B10 ist zurzeit in Richtung Esslingen voll gesperrt. Zurzeit sind die Aufräumarbeiten noch in vollem Gange.

Wie lange die Sperrung andauern wird, ist zurzeit noch unklar. Die Polizei erklärte auf Anfrage, es werde bis in den späten Vormittag dauern. Ob bei dem Unfall jemand verletzt worden ist, ist zurzeit noch unklar.