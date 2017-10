Stuttgart Autofahrer will Stau umgehen und kracht in Stadtbahn

Die Polizei schätzt den Schaden des Verkehrsunfalls auf 26.000 Euro. Foto: dpa

Auf der Daimerstraße in Bad Cannstatt ist am frühen Mittwochabend ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug in eine Stadtbahn gekracht. Der Mann hatte versucht, einen Stau zu umfahren.

Stuttgart - Am frühen Mittwochabend hat ein Autofahrer in Bad Cannstatt eine Straßenbahn übersehen und ist mit ihr zusammengestoßen. Der Feierabendverkehr auf der Daimlerstraße hatte gegen 17.38 Uhr für einen Rückstau gesorgt, in den auch eine 20-jährige Opel-Fahrerin geraten war. Sie musste deshalb verkehrsbedingt auf der Kreuzung zur Waiblinger Straße halten.

Autofahrer will in Richtung Fellbach

Der Fahrer einer herannahmenden Stadtbahnlinie U1 erkannte die Situation, bremste ab und fuhr langsam weiter. Ein 47-Jähriger in einem BMW, der in Richtung Fellbach fahren und die Opel-Fahrerin dafür passieren wollte, übersah die Stadtbahn jedoch. Es kam zur Kollision, bei der der BMW sowohl die Straßenbahn als auch den Opel traf.

Bei dem Unfall wurden der zwölfjährige Mitfahrer im BMW sowie ein Zwölfjähriger in der Stadtbahn leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 26.000 Euro.