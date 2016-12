Stuttgart Autofahrer fährt Kind an und flüchtet

Von red/dpa 18. Dezember 2016 - 12:02 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen in einem Fall von Fahrerflucht.Foto: dpa

Die Polizei sucht einen unbekannten Fahrer, der mit seinem Auto ein Kind erfasst hat und dann geflüchtet ist. Teile des Kennzeichens sind bekannt.

Stuttgart - Ein unbekannter Autofahrer hat in Bad-Cannstatt ein Kind angefahren und ist geflüchtet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der fünfjährige Junge mit seiner Mutter eine Fußgängerfurt an der Neckarstraße überquert und wurde vermutlich vom Außenspiegel des Wagens am Kopf getroffen. Das Kind stürzte und kam in ein Krankenhaus. Vom flüchtigen Fahrer fehlte nach dem Unfall am Samstagnachmittag zunächst jede Spur. Bekannt ist lediglich, dass es sich um einen dunklen Pkw mit dem Teilkennzeichen UL-XJ handelt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0711/8990-4100 zu melden.