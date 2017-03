Stuttgart Auto rammt Baustellenabsperrung und kippt zur Seite

Von dja 17. März 2017 - 12:43 Uhr

Am Freitagvormittag kommt es in der Willy-Brandt-Straße in Stuttgart während des Berufsverkehrs zu einem Unfall, der zu Behinderungen in der Innenstadt geführt hat.





Stuttgart - Ein 75-jähriger Toyotafahrer hat am Freitag auf der Willy-Brandt-Straße in Stuttgart den links neben ihm fahrenden Lkw eines 52-Jährigen vermutlich übersehen und ist mit diesem zusammengestoßen.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 75-Jährige gegen 9.30 Uhr in Richtung Gebhard-Müller-Platz und stieß beim Versuch, den Fahrstreifen zu wechseln gegen den Lkw, der ihn zur Seite schob. Durch die Wucht des Aufpralls drängte es den Kleinwagen an den rechten Fahrbahnrand und dort teilweise auf eine betonierte Fahrbahnbegrenzung. Dadurch kippte der Toyota auf die linke Fahrzeugseite und blieb liegen.

Der 75-jährige Mann stieg unverletzt über die Beifahrertür aus dem Auto aus. Nach ersten Schätzungen entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.