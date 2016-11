Stuttgart An roter Ampel auf Rettungswagen aufgefahren

Von Christine Bilger 18. November 2016 - 08:02 Uhr

Vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit ist ein Autofahrer in der Nacht zum Freitag in Stuttgart Ost gegen einen Rettungswagen gekracht.





Stuttgart - Ein Autofahrer ist in der Nacht zum Freitag bei einem Auffahrunfall im Stuttgarter Osten schwer verletzt worden. Laut der Polizei hatte der 28-Jährige den Zusammenstoß mit einem Rettungswagen in der Hackstraße offenbar selbst verursacht. Die Ermittler gehen davon aus, dass er zu schnell fuhr und deswegen an einer roten Ampel nicht rechtzeitig bremsen konnte. Dort hatte der Rettungswagen angehalten. Die zwei Rettungskräfte im Krankenwagen erlitten leichte Verletzungen.

Die Polizei schätzt den Schaden auf 32 000 Euro

Der Unfall ereignete sich gegen 1.20 Uhr. Der Polo des 28-Jährigen und der Rettungswagen waren in Richtung Stöckackplatz unterwegs. Der Schaden an den Fahrzeugen liegt schätzungsweise bei rund 32 000 Euro. Wie schnell der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr, stehe noch nicht fest, meldet die Polizei.

Ende September hatte sich in Feuerbach ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ebenfalls ein Rettungswagen beteiligt war. Ein Mann hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren, wohl aus gesundheitlichen Gründen. Er fuhr gegen eine Litfaßsäule, die auf den Krankenwagen stürzte. Der Unfallverursacher kam dabei ums Leben.