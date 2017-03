Stuttgart Aufbau der Mooswand gegen Feinstaub

Von red/dpa/lsw 08. März 2017 - 07:41 Uhr

Unweit von Deutschlands schmutzigster Kreuzung wird von Mittwoch an in Stuttgart eine 100 Meter lange und drei Meter hohe Metallwand mit Moosmatten behängt.Foto: Lichtgut

Kann Moos Feinstaub aus der Luft filtern? Unweit von Deutschlands schmutzigster Kreuzung wird von Mittwoch an in Stuttgart eine 100 Meter lange und drei Meter hohe Metallwand mit Moosmatten behängt.

Stuttgart - Die Mooswand gegen Feinstaub in Stuttgart wird bis Freitag aufgebaut. Wissenschaftler gehen davon aus, dass Moos in der Lage ist, mit gesundheitsschädlichem Feinstaub belastete Luft zu reinigen. Vor allem das sogenannte Zackenmützenmoos sei besonders gut geeignet, die Schadstoffe aufzunehmen und sogar abzubauen, sagte Botaniker Martin Nebel, Moos-Experte des Naturkundemuseums in Stuttgart.

Mehr zum Thema

Ob Moos auch ein Mittel gegen Stickoxide sein kann, dem zweiten Luftschadstoff, müsse der Versuch zeigen. „Wir brauchen jetzt ganz viele Daten.“