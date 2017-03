Stuttgart-Asemwald Mann überfällt Bank und erbeutet Bargeld

Von dja 08. März 2017 - 11:39 Uhr

Die Polizei sucht mit einem Hubschrauber nach dem Täter (Symbolbild).Foto: dpa

Am Mittwochvormittag betritt ein Mann eine Bank in Stuttgart-Asemwald und bedroht eine Bankangestellte. Er flieht mit Bargeld. Die Tätersuche läuft auf Hochtouren.

Stuttgart - Um kurz nach 10 Uhr ist es am Mittwochvormittag in einer Bank in Stuttgart-Asemwald zu einem Banküberfall gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, betrat ein etwa 50-jähriger Mann die Bank und bedrohte eine Angestellte. Sie gab ihm Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der Täter flüchtete daraufhin.

Die Suche nach dem Tatverdächtigem läuft am Mittwochvormittag auf Hochtouren, auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Die Polizei fahndet nach einem 1,80 bis 1,90 Meter großen Mann. Er trug eine dunkle Hose und eine grüne Bomberjacke.