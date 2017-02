Stuttgart-Asemwald Brand in Tiefgarage löst Großeinsatz aus

Von red 07. Februar 2017 - 13:10 Uhr

Mit einem Großaufgebot löscht die Feuerwehr einen Brand in einer Tiefgarage in Stuttgart-Asemwald. Verletzte gibt es ersten Angaben zufolge nicht. Die Hintergründe.





12 Bilder ansehen

Stuttgart - Ein Brand in einer Tiefgarage in Stuttgart-Asemwald hat am Dienstagvormittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Ersten Angaben der Polizei zufolge war ein Fahrzeug in Brand geraten. Verletzt wurde demnach niemand.

Mehr zum Thema

Das Feuer war bei dem Versuch ausgebrochen, ein Auto mit einem Überbrückungskabel zum Laufen zu bekommen. Der Besitzer konnte den Wagen zwar noch rechzeitig aus der Box schieben, aber nicht mehr aus der Garage.

Das Feuer sei um kurz vor 11 Uhr gemeldet und bereits 20 Minuten später von den Einsatzkräften gelöscht worden, sagte der Sprecher weiter. Eine Evakuierung des zur Tiefgarage gehörenden Wohngebäudes sei nicht notwendig gewesen, hieß es. Wie viele Polizisten und Feuerwehrmänner zum Einsatz kamen, war zunächst unklar.