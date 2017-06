Stuttgart Am Feiertag kommt das Gewitter

Von red/dpa/lsw 13. Juni 2017 - 10:00 Uhr

Wenn das Gewitter kommt, verdunkelt sich der Himmel über Stuttgart dramatisch. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Erst wird es schwül und heiß, dann kommt das Gewitter. Ausgerechnet zum Feiertag sind Regenwolken im Anmarsch. Am Wochenende sieht es dann schon wieder besser aus.

Stuttgart - Nach sonnigen Tagen sollen pünktlich zum Feiertag Schauer und Gewitter über Baden-Württemberg ziehen. Bis Mittwoch soll das schöne Wetter laut Deutschem Wetterdienst (DWD) noch anhalten, doch am Donnerstag wird es nicht nur heiß, sondern mit den Niederschlägen auch unangenehm schwül mit bis zu 31 Grad.

Mehr zum Thema

Laut einer DWD-Expertin lassen die Schauer und Gewitter am Freitag im Lauf des Tages nach, sind am Samstag vereinzelt aber noch möglich. Die Temperaturen sollen so um die 26 Grad liegen. Bevor der Südwesten dann in die neue Arbeitswoche startet soll es am Sonntag aber noch einmal richtig schön werden.