Stuttgart als Spielort bei EM 2024 So reagieren VfB und Stadt auf die DFB-Entscheidung

Von Frank Rothfuß 15. September 2017 - 14:17 Uhr

Finden in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart Spiele der EM 2024 statt? Foto: Bongarts

Deutschland bewirbt sich mit der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart um die EM 2024. Lesen Sie hier, wie Fritz Kuhn von der Stadt und Wolfgang Dietrich vom VfB Stuttgart auf die Entscheidung reagieren.

Stuttgart - Der Deutsche Fußball Bund (DFB) hat die zehn Stadien benannt, mit denen er sich um die Fußball-Europameisterschaften 2024 bewirbt. Es sind dies neben der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena, Berlin (Olympiastadion), München (Allianz-Arena), Düsseldorf (Esprit-Arena), Köln (Rhein-Energie-Stadion), Hamburg (Volksparkstadion), Leipzig (Red-Bull-Arena), Dortmund (Signal-Iduna- Park), Gelsenkirchen (Veltins-Arena) und Frankfurt am Main (Commerzbank-Arena). Leer aus gingen die vier Bewerber Nürnberg (Max-Morlock-Stadion), Hannover (HDI-Arena), Mönchengladbach (Borussia-Park) und Bremen (Weserstadion).

Dass Stuttgart dabei ist, war zu erwarten. Bisher war die Stadt immer ein Spielort bei Fußball-Turnieren der Männer in Deutschland. der Vergangenheit wie den Weltmeisterschaften 1974 und 2006 sowie der Europameisterschaften 1988 Spielort. Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn sagt: „Mit Stuttgart hat der DFB eine gute Wahl getroffen. Ich bedanke mich beim DFB-Präsidium für sein Vertrauen. Bereits bei der WM 2006 haben wir in Stuttgart ein tolles Fußball-Fest gefeiert und auch zuletzt gegen Norwegen hat sich das Stuttgarter Publikum absolut sportbegeistert und fair präsentiert.“ Er hoffe deshalb sehr, dass sich die UEFA für die Austragung der Fußball-EM 2024 in Deutschland entscheidet. Im September 2018 wird die Europäische Fußballunion Uefa entscheiden, wer das Turnier mit 24 Mannschaften und 51 Spielen ausrichten darf. Die Türkei bewirbt sich ebenfalls um die EM. Kuhn: „Stuttgart wird alles dafür tun, auch bei diesem sportlichen Großereignis wieder ein guter Gastgeber zu sein.“

Für Wolfgang Dietrich, Präsident des VfB Stuttgart, ist die Nominierung der Mercedes-Benz Arena als Spielort „eine hervorragende Wahl und eine tolle Nachricht für alle Fußballfans in der Region.“ Die Geschichte des DFB und der Spielort Stuttgart seien genauso untrennbar miteinander verbunden wie die Erfolge der Nationalmannschaft mit zahlreichen Akteuren, die im Laufe ihrer Karriere das VfB Trikot getragen haben.

Um bei den vier Verlierern einen ähnlichen Ärger wie vor der WM 2006 zu vermeiden, hat der DFB den gesamten Bewerbungsprozess von Transparency International begleiten lassen. Die Nichtregierungsorganisation, die sich dem weltweiten Kampf gegen Korruption verschrieben hat, lieferte wertvolle Hinweise zur Auswahl der Bewerberstädte.

Der DFB sei daher sicher, „dass der Evaluierungsbericht deutlich macht, dass die Entscheidung ausschließlich nach sachlichen Kriterien getroffen wird“. Dies hatte Verbandschef Grindel vorher betont. Es werde „keine sportpolitische oder gar Gefälligkeitsentscheidung geben“. Die Bewerbungskommission hatte die Städte nach 103 Kriterien ausgewählt, das Präsidium schloss sich dem Vorschlag an, wie Grindel erklärte: „Wir wollen, das unsere Bewerbung von ganz Fußball-Deutschland getragen wird.“