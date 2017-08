Stuttgart 43-Jähriger vor der eigenen Haustür ausgeraubt

Von red/pol 19. August 2017 - 12:41 Uhr

Die Polizei fahndet nach drei Männern, die einen 43-Jährigen in Stuttgart überfallen haben. Foto: dpa

Er befand sich auf dem Heimweg und hatte seine Haustür gerade schon erreicht, als er von drei Männern angesprochen wurde. Im Gerangel konnten sie ihm seine Geldbörse entwenden.

Stuttgart - Ein 43-Jähriger Mann wurde am Donnerstagabend zwischen 22 und 23 Uhr auf dem Heimweg in der Urbanstraße von drei bislang unbekannten Personen verfolgt und vor seiner Haustür von einem der Männer angesprochen. Anschließend riss der Mann an der vom Geschädigten mitgeführten Tasche, so dass dieser zu Boden stürzte. Der Täter zog daraufhin dem am Boden liegenden den Geldbeutel mit Bargeld und persönlichen Dokumenten aus der Gesäßtasche und flüchtete zusammen mit den beiden anderen Personen. Der Geschädigte wurde bei der Tat leicht verletzt.

Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 30 Jahre alt, rund 1,70 bis 1,75 Meter groß, schwarze Haare mit Irokesenschnitt und dünnem Zopf am Hinterkopf. Der Mann hatte nach Zeugenaussage ein Tattoo im Gesicht und insgesamt ein „südländisches Aussehen“.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/899 057 78 in Verbindung zu setzen.