Stuttgart 27-Jähriger in eigener Wohnung überfallen

Von ps 23. August 2017 - 17:32 Uhr

In seiner eigenen Wohnung wird ein 27-Jähriger am Dienstag in Stuttgart-Stammheim überfallen und gefesselt. Foto: dpa (Symbolbild)

Dienstagabend dringen Unbekannte in die Wohnung eines 27-Jährigen ein, bedrohen ihn mit einem Messer und fesseln ihn. Sie durchsuchen die Wohnung vermutlich nach Bargeld.

Stuttgart - Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag einen 27-Jährigen in einer Wohnung an der Straße Sieben Morgen in Stuttgart-Stammheim überfallen und beraubt.

Wie die Polizei berichtet, drangen offenbar zwei Männer auf bislang unbekannte Art und Weise gegen 22 Uhr in die Wohnung ein, in der sich der 27-Jährige zu diesem Zeitpunkt alleine aufhielt. Die Unbekannten bedrohten den 27-Jährigen mit einem Messer, fesselten ihn und durchsuchten die Wohnung offenbar nach Bargeld. Sie wurden jedoch nicht fündig und raubten schließlich ein Smartphone im Wert von rund 50 Euro.

Die Täter können flüchten

Anschließend befreiten die Täter ihr Opfer von den Fesseln und flüchteten. Eine eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos, die Ermittlungen dauern an. Die beiden Täter sollen rund 25 Jahre alt sein. Einer soll rund 1,90 Meter groß gewesen sein, hatte mit einiger Wahrscheinlichkeit einen dunklen Teint und eine schlanke Figur. Er soll mit einer Skimaske maskiert gewesen sein und zur Tatzeit mit einem schwarzen Jogginganzug oder Overall bekleidet gewesen sein.

Der zweite Täter soll rund 1,80 Meter groß sein und einen Rucksack bei sich gehabt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 071189905778 in Verbindung zu setzen.