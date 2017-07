Stuttgart 26-Jähriger geht Frau sexuell an

Von red/dja 31. Juli 2017 - 16:22 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall in der Arnulf-Klett-Passage in Stuttgart. Foto: dpa

Ein Mann ist am Sonntagvormitttag in der Arnulf-Klett-Passage unterwegs. Erst belästigt er eine Frau sexuell, dann versucht er einem 41-Jährigem die Geldbörse zu stehlen.

Stuttgart-Mitte - Polizisten haben am Sonntag gegen 11 Uhr einen 26 Jahre alten Mann in der Arnulf-Klett-Passage (Stuttgart-Mitte) festgenommen.

Mehr zum Thema

Der junge Mann bedrängte im Hauptbahnhof laut Polizei zunächst eine 46 Jahre alte Frau, umarmte diese und berührte sie unsittlich. Nachdem die Frau laut schrie ließ der Verdächtige von ihr ab und flüchtete. Auf seiner Flucht ging er auf einen 41-jährigen Mann zu und wollte diesem die Geldbörse aus der Hose stehlen.

Der Mann leistete erheblichen Widerstand

Die Polizei stellte den 26-Jährigen in der Arnulf-Klett-Passage fest. Bei der Festnahme leistete der junge Mann erheblichen Widerstand. Der schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Mann wurde am Montag mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt.