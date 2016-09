Stuttgart 21 Grube beteuert: Stuttgart 21 unumkehrbar

Von Konstantin Schwarz 16. September 2016 - 13:24 Uhr

Zur Grundsteinlegung für den neuen Durchgangsbahnhof in der Landeshauptstadt hat Bahn-Chef Rüdiger Grube versprochen, den Kostenrahmen von 6,5 Milliarden Euro einzuhalten.





Stuttgart - Unter dem Beifall von 300 Festgästen und dem Protest von rund 100 Projektgegner ist am Freitag der Grundstein für den Durchgangsbahnhof beim Projekt Stuttgart 21 gelegt worden. Bahn-Chef Rüdiger Grube versicherte angesichts des am Vortag bekannt gewordenen Prüfberichts des Bundesrechnungshofs, dass die neue Infrastruktur den Kostenrahmen von 6,5 Milliarden Euro nicht überschreiten werde. Der Rechnungshof erwartet weitere Steigerungen, so dass Bahnhof und Streckenbau bis Wendlingen bis zu zehn Milliarden verschlingen könnten. Der Bericht sei ihm nicht bekannt, sagte Grube, die Summe sei für ihn nicht nachvollziehbar. Zum Vorwurf des Rechnungshofes, die Bundesministerien kontrollierten das Bauvorhaben und die Mittelverwendung zu lasch, wollte sich Grube nicht äußeren. Der Bahnhofsbau sei „unumkehrbar“, betonte der Vorstandschef.

Der Düsseldorfer Architekt Christoph Ingenhoven kritisierte in seinem Grußwort und am Rande der Veranstaltung im Schlossgarten die Landeshauptstadt. Deren Vertreter redeten derzeit nicht mit seinem Büro. Ingenhoven hat über den Bahnhofswettbewerb 1997 Rechte an der Gestaltung des Bahnhofsumfelds und des dem Bonatz-Bau gegenüber liegenden Gebäudes, wo heute Bahnsteige liegen, erworben. Ingenhoven fordert, dass die Planungen für den Umbau der Schillerstraße vor dem Bahnhof zur Verkehrsberuhigten Zone und massive Änderungen an der Klett-Passage jetzt begonnen werden. Dazu müsse die Stadt in Vorleistung gehen und für die Wolframstraße, die den Verkehr aus der Schillerstraße als geweiteter Teil des City-Rings aufnehmen soll, einen provisorischen Tunnel bauen. „Das wird halt ein paar Millionen mehr kosten“, sagte Ingenhoven, wenn die Stadt aber damit bis zur Eröffnung des neuen Bahnhofs warte (geplant für Ende 2021), könne das neue Umfeld nicht vor 2030 fertig werden.

Grünen-Spitze fehlte

Zur Grundsteinlegung hatten Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Verkehrsminister Winfried Hermann und OB Fritz Kuhn (alle Grüne), aber auch Verkehrsminister Alexander Dobrindt und Vize-Regierungschef Thomas Strobl abgesagt. Das Fehlen der Grünen-Spitze kritisierte der Berliner Verkehrs-Staatssekretär Norbert Barthle scharf. Kretschmann trage „für alle Bürger, nicht nur das eigene Parteiklientel Verantwortung“. Die Landeshauptstadt werde „weiterhin konstruktiv an Stuttgart 21 mitarbeiten“, sagte Finanzbürgermeister Michael Föll (CDU). Das sei „die Meinung von OB Fritz Kuhn und der Verwaltung“.

Die Festveranstaltung in einem Zelt neben der Baugrube Nummer 16 im Schlossgarten wurde von Projektgegner mit einer Demonstration am Bahnhofsturm begleitet. Von dort aus gab es, teils mit Megafon, lautstarke Zwischenrufe wie „Lügenpack“, die im Zelt gedämpft zu hören waren. Auch vom Steg, der vom Bahnhof in den Schlossgarten führt, taten einige Gegner ihren Unmut kund.