Stuttgart 13-Jährige angefahren und schwer verletzt

Von red 27. November 2016 - 11:45 Uhr

Ein 13 Jahre altes Mädchen ist in Stuttgart von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden.Foto: dpa

Sie wollte die Ampel in Stuttgart Bad Cannstatt bei „Rot“ überqueren – unachtsam fuhr ein Smart-Fahrer dann an, erfasste das Mädchen mit dem Wagen und verletzte die 13-Jährige schwer.

Stuttgart - Ein 13 Jahre altes Mädchen ist in Stuttgart von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden.

Mehr zum Thema

Das Mädchen überquerte am Samstag in Bad Cannstatt an der Fußgängerfurt die zweispurige Waiblinger Straße in Richtung Daimlerplatz, als die Ampel für sie auf „Rot“ umschaltete, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Ein 35-jähriger Smart-Fahrer, der stadteinwärts auf dem rechten Fahrstreifen geradeaus in Richtung Wilhelmsplatz unterwegs war und zunächst an einer roten Ampel warten musste, fuhr unachtsam bei „Grün“ an, erfasste das Mädchen mit dem Wagen und verletzte es schwer. Rettungskräfte brachten das Kind in ein Krankenhaus.