Sturmtief „Xavier“ Spektakuläre Landung während des Sturms

Von rad 06. Oktober 2017 - 09:48 Uhr

Der Airbus musste während des Sturms landen. Foto: Youtube

Ein Passagierflugzeug musste am Donnerstag während des Sturms am Düsseldorfer Flughafen landen. Ein Video zeigt das spektakuläre Landemanöver des Airbus A380.

Düsseldorf - Ein Passagierflugzeug aus Dubai ist am Donnerstag in das Sturmtief Xavier geraten. Der Pilot musste den Airbus A380 bei starkem Seitenwind am Düsseldorfer Flughafen landen. Der „Planespotter“ Martin Bogdan hielt die spektakuläre Landung mit der Kamera fest. Das Video hat auf YouTube mittlerweile mehr als 125.000 Abrufe.

Er habe bereits ein paar tausend Landemanöver bei Seitenwind gefilmt, aber dieses sei extrem außergewöhnlich gewesen, schreibt Bogdan zu seinem Video. „Zuerst sah es wie ein ziemlich gewöhnlicher Anflug bei Seitenwind aus, aber nach der Landung versuchten die Piloten die Maschine wieder auf der Landebahn auszurichten, was wirklich unglaublich aussah“.