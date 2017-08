Sturmböen und Starkregen in Stuttgart Wetterdienst warnt vor starken Gewittern

Von red/dpa 01. August 2017 - 17:52 Uhr

Auf Stuttgart rollt eine Gewitterfront zu. (Symbolfoto) Foto: dpa

Die Hitze hat für den Südwesten heftige Gewitter zur Folge. Mancherorts soll es sogar dicke Hagelkörner und orkanartige Böen geben. Draußen kann es gefährlich werden.

Stuttgart - Wer kann, sollte besser drinnen bleiben: Im Südwesten drohen heftige Gewitter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Stuttgart mitteilte, können Unwetter mit orkanartigen Böen mit mehr als 100 Stundenkilometern über das Land ziehen. Örtlich rechneten die Meteorologen mit Regenfällen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Die Experten raten, besser nicht nach draußen zu gehen.

Erste Gewitter aus Frankreich waren bereits am Mittag am Nordrand von Baden-Württemberg vorbeigezogen. Auch im Raum Ludwigsburg ging bereits am Nachmittag ein Gewitter nieder, bei dem örtlich 14 Liter Regen pro Quadratmeter fielen, wie ein DWD-Sprecher am Abend sagte. Auch in der Nacht zum Mittwoch erwarteten die Meteorologen immer wieder Gewitter.

„Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien“, riet der Deutsche Wetterdienst am Abend. Und: „Schließen Sie alle Fenster und Türen. Sichern Sie Gegenstände im Freien. Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen.“ Unter anderem könnten Bäume entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen.

Es drohen Hagel und orkanartige Böen

In manchen Gebieten drohen den Meteorologen zufolge im Extremfall Hagel mit einer Korngröße von mehreren Zentimetern und orkanartige Böen. Die Gewitter können dem DWD zufolge landesweit auftreten. Auch bundesweit wurden am Dienstag Unwetter erwartet. Ausgenommen war demnach lediglich der Nordwesten.

Die Experten warnten auch für Mittwoch vor allem im Flachland mit extremen Wärmebelastungen. In den kommenden Tagen dürften die Temperaturen demnach noch zwischen 27 und 32 Grad liegen.

In der Nacht zum Mittwoch sollten sich die Gewitter abschwächen und nur noch südlich der Alb anhalten. Am Mittwoch kann es im Süden aber weiter regnen und blitzen, während sich im Norden Sonne und Wolken abwechseln. Laut DWD überwiegen am Donnerstag dann die Wolken. Im Tagesverlauf tritt von Nordwesten nach Süden dann aber vereinzelt gewittriger Regen auf.

Hier geht es zur Wetterwarnungsseite des DWD .