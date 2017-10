Norddeutschland Sturm „Xavier“ fordert Todesopfer und legt Zugverkehr lahm

Von red/dpa 05. Oktober 2017 - 15:00 Uhr

In Norddeutschland behindert Sturm „Xavier“ massiv den Bahnverkehr: Bis auf weiteres fahren keine Züge mehr. In Hamburg starb ein Mann, die Menschen sollen nicht mehr ins Freie gehen.





Hannover/Hamburg - Bei dem Sturm in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen. Ein Baum sei auf das Auto des Opfers im Stadtteil Horn gefallen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Sturmtief „Xavier“ fegte am Donnerstag über Deutschland und legte den Bahnverkehr auf vielen Strecken komplett lahm. Betroffen war vor allem der Norden. Auch auf den Fernverkehrsstrecken Berlin-Hannover und Berlin-Hamburg rollten zunächst keine Züge mehr. Das teilte ein Bahnsprecher in Berlin mit. Man wolle so vermeiden, dass Züge auf offener Strecke liegenbleiben.

Die Hamburger Feuerwehr forderte die Bevölkerung der Hansestadt auf, wegen des Sturms nicht rauszugehen. „Warnung für Hamburg. Halten Sie sich aktuell nicht im Freien auf, bleiben Sie im geschützten Bereich“, twitterte die Feuerwehr.

WARNUNG für #Hamburg

Halten Sie sich aktuell nicht im Freien auf, bleiben Sie im geschützten Bereich.#Unwetter #Sturm #EinsatzfuerHamburg — Feuerwehr Hamburg (@FeuerwehrHH) 5. Oktober 2017

Ein Sprecher sagte, die Feuerwehr der Hansestadt sei wegen mehrerer eingeklemmter Personen und umgestürzter Bäume zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. Es liefen Dutzende Notrufe ein, meldete die Feuerwehr per Twitter.

Sturmtief brachte Bahnverkehr in ganz Norddeutschland zum Erliegen

Das Sturmtief brachte den Bahnverkehr in ganz Norddeutschland zum Erliegen. Die Bahn stellte den Zugbetrieb in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen und auch den S-Bahnverkehr in Hamburg bis auf weiteres ein. Ursache waren auf die Gleise oder in die Oberleitungen gewehte Bäume.

Update: Sturmtief #Xavier. Der Zugverkehr wurde in mehreren Regionen Deutschland eingestellt. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung. — Deutsche Bahn (@DB_Info) 5. Oktober 2017

Auch die Hamburger U-Bahn war nach Angaben der Hochbahn betroffen. Aus Sicherheitsgründen gelte auf allen oberirdischen Strecken ein Tempolimit von 40 km/h, twitterte die Hochbahn. Auf der Linie der U1 und U2 wurde an einigen Stellen ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Flugreisende mussten ebenfalls Einschränkungen hinnehmen. Die S-Bahn fuhr nicht mehr zum Airport. Immerhin ein Drittel der Passagiere komme mittlerweile per S-Bahn, sagte eine Sprecherin. Auch könne es wegen des Sturms zu Verspätungen bei den Flügen kommen.

Der Deutsche Wetterdienst hatte vor orkanartigen Böen gewarnt. Gefährdet seien Hamburg und das Landesgebiet von Schleswig-Holstein voraussichtlich zwischen 8.00 Uhr morgens und 16.00 Uhr, teilte der Wetterdienst in Offenbach mit.