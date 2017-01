Sturm in Ludwigsburg Sturmtief Egon verursacht kleinere Schäden

Von bec 13. Januar 2017 - 08:56 Uhr

Die Feuerwehr war über Nacht im vollen Einsatz.Foto: 7aktuell.de/Marcel Heckel

Sturmtief Egon hat über Nacht in der Region für Chaos gesorgt. Auch der Kreis Ludwigsburg bleibt nicht verschont. Personen wurden bislang aber nicht verletzt.

Ludwigsburg - Das Sturmtief Egon hat auch die Region Stuttgart in der Nacht zum Freitag kräftig durchgeschüttelt. Wie die Polizei berichtet, wurde bislang noch niemand verletzt, der Sachschaden hält sich ebenfalls in Grenzen.

Auch der Kreis Ludwigsburg blieb von Sturmtief Egon nicht verschont. In Asperg wurden zwei geparkte Autos von einem umgewehten Zelt beschädigt. Die Feuerwehr zerlegte das Zelt. Auch in Kornwestheim flog ein Partyzelt auf ein geparktes Auto. Die Polizei und die Feuerwehr mussten umgestürzte Bäume in Steinheim an der Murr, in Gerlingen und Ludwigsburg von den Straßen entfernen. Auch die A81 war im Bereich Pleidelsheim betroffen. Hier behinderten abgeknickte Äste den Verkehr. Auf der Landesstraße 1136 zwischen Hemmingen und Hochdorf wehte der Wind ein Toilettenhäuschen von einer Baustelle auf die Fahrbahn.

Durch das Sturmtief wurden zahlreiche Alarmanlagen ausgelöst. Aktuell gehen nach wie vor weitere Meldungen von umgestürzten Bäumen und beschädigten Verkehrseinrichtungen ein. Personen wurden bislang noch nicht verletzt