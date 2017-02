„Sturm der Liebe“-Schauspielerin Kerstin Gähte ist tot

Von red 03. Februar 2017 - 09:58 Uhr

„Sturm der Liebe“ ist eine beliebte ARD-Serie. Schauspielerin Kerstin Gähte ist nun gestorben.Foto: dpa

Kerstin Gähte, Schauspielerin aus der TV-Serie „Sturm der Liebe“, ist gestorben. Bekannt war sie auch aus „Rosamunde Pilcher“ und „Bianca – Wege zum Glück“.

Stuttgart - Trauer bei den Fans der ARD-TV-Serie „Sturm der Liebe“. Schauspielerin Kerstin Gähte ist im Alter von 58 Jahren an Krebs gestorben.

Auf der Facebook-Seite der Fernseh- und Theaterschauspielerin schreibt ihr Ehemann Lutz Reichert: „Liebe Freunde, leider muss ich Euch mitteilen, dass unsere geliebte Kerstin von uns gegangen ist. Nach zwei Jahren tapferen und erfolgreichen Kampf gegen den Krebs haben wohl die Nebenwirkungen den Weg freigemacht für etwas im Kopf, was so nicht sein sollte. Wir sind dankbar, dass sie nicht lange leiden musste und friedlich bei uns zu Hause einschlafen durfte. Behaltet sie in Euren Herzen.“

Auch ihre Agentur trauert: „Wir sind unendlich traurig, dass Kerstin nicht mehr unter uns ist. Wir werden sie sehr vermissen“, steht auf der Homepage.