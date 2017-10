Studie der Bertelsmann-Stiftung Armut erfasst auch Mittelstandskinder

Von Christoph Link 23. Oktober 2017 - 10:19 Uhr

Rund 30 Prozent aller Kinder machen in einem Fünf-Jahres-Zeitraum Armutserfahrungen. Foto: dpa

Eine Studie der Bertelsmann-Stifung beleuchtet Armut über fünf Jahre hinweg. Fast jedes dritte Kind ist betroffen – und auch aus einer „gesicherten Lage“ rutschen Familien zeitweise ab.

Stuttgart - Eine am Montag veröffentlichte Studie der Bertelsmann-Stiftung hat die Einkommenslage von fast 3200 Kindern in einem Zeitraum von fünf Jahren beleuchtet. Die Untersuchung hebt sich damit von anderen Berichten ab, die Kinderarmut nur an einem bestimmten Stichtag erfasst. Die Ergebnisse der Studie sind alarmierend: Fast ein Drittel der Kinder machen in diesem Zeitraum Armutserfahrungen, genauer gesagt – 21 Prozent aller Kinder befinden sich mindestens fünf Jahre dauerhaft oder wiederkehrend in einer Armutslage, für weitere zehn Prozent ist es ein kurzzeitiges Phänomen.

Das heißt, ihre Familien rutschen zeitweise in eine Lage der Einkommensknappheit ab, die die Versorgung mit wichtigen Grundgütern, Zugang zu Bildung, Hobbies und Urlaub erschweren. Die große Mehrheit der Kinder in Deutschland lebt noch auf der Sonnenseite: 65,7 Prozent der Kinder befinden sich in einer „abgesicherten Lage“, als ohne jemals zu erfahren, was Armut bedeutet. Aber weitere 11,6 Prozent leben mit ihren Eltern in einer sogenannten Zwischenlage – aus der sie zeitweise in die Armut absteigen können. „Kinderarmut ist in Deutschland ein Dauerzustand. Wer einmal arm ist, bleibt lange arm. Zu wenige Familien können sich aus Armut befreien“, sagt Jörg Dräger, der Vorstand der Bertelsmann-Stiftung.

Wer 60 Prozent unterm Durchschnittseinkommen hat, der gilt als arm

Wie andere Forscher auch bezeichnen die Autoren der Studie Familien als „arm“, wenn sie mit weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Haushaltsnettoeinkommens auskommen müssen oder staatliche Grundsicherung (Hartz IV) beziehen. Drei Gruppen sind besonders von Armut betroffen: Kindern von Alleinerziehenden, Kinder mit zwei oder mehr Geschwistern und Kinder mit geringqualifizierten Eltern.

Zwar ist in Deutschland die Grundversorgung gesichert – auch arme Familien haben ein Dach über dem Kopf und zu essen. „Arm zu sein heißt hierzulande, auf vieles verzichten zu müssen, was für Gleichaltrige ganz normal zum Aufwachsen dazugehört“, heißt es in der Studie. Vor allem schließt es von vielen sozialen und kulturellen Aktivitäten aus. Die Studie zählt 23 Güter und Aspekte sozialer Teilhabe auf, die sie darauf abklopft, inwieweit Familien sie sich leisten können.

Auf der Liste sind eine Wohnung, die so viele Zimmer hat, wie Personen darin wohnen; gerade dies ist für Heranwachsende, die einen eigenen Rückzugsraum brauchen, ein wichtiger Aspekt. Des weiteren aufgeführt sind eine Waschmaschine, ein Fernseher, ein Auto, ein internetfähiger Computer, ein Garten oder Balkon, die Möglichkeit, im Monat einen festen Betrag sparen zu können und pünktlich die Ölrechnung zahlen zu können. Auch gesellschaftliche Aspekte, wie ein monatlicher Kinobesuch oder Freunde zum Essen nach Hause einladen zu können, wurden berücksichtigt. Unter anderem wir auch ein „mindestens einwöchiger Urlaub“ im Jahr aufgeführt.

Verlangt wird eine komplette Reform der Sozialpolitik

Das Ergebnis: Durchschnittlich fehlen Kindern in einer dauerhaften Armutslage 7,3 dieser 23 Güter, Kindern, die kurzzeitig von Armut betroffen sind, fehlen 3,4 Güter. Dagegen müssen Kinder aus Familien mit sicherem Einkommen im Schnitt nur auf 1,3 Güter verzichten. Verzicht und Mangel haben langfristig Folgen: Wer schon als Kind arm sei und nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen könne, habe auch in der Schule schlechtere Chancen, sagt Jörg Dräger. Das mindere die Chance, „später ein selbstbestimmtes Leben außerhalb von Armut zu führen“.

Die Bertelsmann-Stiftung fordert eine komplette Reform der Sozialpolitik: Man benötige ein neues Instrumentarium, um den Bedarf von Kindern und Jugendlichen zu ermitteln und müsse dabei die Betroffenen einbeziehen – etwa durch Kinderkonferenzen oder Befragungen. Auch müsse es eine neue steuerfinanzierte Leistung für Kinder geben, ein sogenanntes Teilhabegeld und schließlich brauchten Familien ein „unbürokratisches Unterstützungssystem“ in der Nähe ihres Wohnortes, eine Anlaufstelle, in der sie beraten und informiert werden.

Die sozialen Verbände reagierten betroffen auf die neue Studie: Das Deutsche Kinderhilfswerk forderte einen bundesweiten Aktionsplan zur Bekämpfung der Kinderarmut. Nötig sei eine „zeitnahe Anhebung der Kinderregelsätze auf ein armutsfestes Niveau, eine Reform des Kinderzuschlags hin zu einer Kindergrundsicherung sowie ein Bundeskinderteilhabegesetz“, betonte Bundesgeschäftsführer Holger Hofmann.

Als einen „Beleg des armutspolitischen Scheiterns“ bewertete der Paritätische Wohlfahrtsverband die Ergebnisse. „Es ist einfach beschämend, wie viele Kinder in diesem reichen Land in Armut aufwachsen. Wir reden hier von Millionen Kindern, die Ausgrenzung und Mangel Tag für Tag als Normalität erfahren, statt eine unbeschwerte Kindheit genießen zu dürfen“, sagte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider. Die Präsidentin des Sozialverbands VdK äußert sich erschüttert: „Es ist besorgniserregend, dass Kinderarmut oft ein Dauerzustand in Deutschland ist.“