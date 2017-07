Stromausfall in Korntal Haushalte für eine Stunde lahmgelegt

Von lia 19. Juli 2017 - 17:24 Uhr

Das Stromnetz wurde umgeschaltet, um die Versorgung wieder in Gang zu bringen. Foto: dpa

Am Mittwochmorgen um kurz vor 10 Uhr ist bis etwa 11 Uhr der Strom komplett ausgefallen. Die Ursache ist schnell gefunden worden.

Korntal-Münchingen - In zahlreichen Korntaler Haushalten ist am Mittwochmorgen um kurz vor 10 Uhr für knapp eine Stunde der Strom komplett ausgefallen. Ein Kurzschluss in einer unterirdischen Leitung in der Lembergstraße und der Jahnstrasse hatte die Stromversorgung im großen Teil von Korntal kurz zum Erliegen gebracht, so ein Spreche der Netze-BW. Durch die Umschaltung in ein anderes Stromnetz konnte die Störung nach rund 40 Minuten behoben werden. Wer sich selbst über Störungen im eigenen Wohnort informieren will, kann unter www.netze-bw.de/stoerungen unter Angabe der Postleitzahl Stromausfälle finden oder selbst melden.