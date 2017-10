Streit vor dem Blühenden Barock Ludwigsburg Radfahrer rastet aus

Von red/pho 13. Oktober 2017 - 15:23 Uhr

Ein Radfahrer will an einem Fußgänger vorbei. Als die beiden sich berühren, kommt es zu einem Gerangel, am Ende liegt der Fußgänger am Boden und wird verprügelt.

Ludwigsburg - Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen einen unbekannten Radler, der am Freitagmorgen an der Schorndorfer Straße in Ludwigsburg wohl mit einem 42-jährigen Fußgänger aneinander geraten ist. Der 42 Jahre alte Mann war in Richtung Stadtmitte unterwegs, als ihm auf Höhe der Bushaltestelle „Blühendes Barock“ ein Radfahrer entgegen kam. Der Fußgänger trat eng an die Haltestelle heran, um den Radler vorbei zu lassen. Laut dem 42-Jährigen wollte der Entgegenkommende jedoch zwischen ihm und der Haltestelle hindurch fahren. In der Folge kam es zum körperlichen Kontakt zwischen den Beiden. Anschließend soll der Radfahrer von seinem Zweirad abgestiegen sein und habe ein Gerangel mit dem Fußgänger begonnen.

Der Radfahrer schlug auf den am Boden liegenden Mann ein

Der 42-Jährige versuchte, sich der Situation zu entziehen, indem er davon ging. Doch der Radfahrer habe zu Fuß die Verfolgung aufgenommen und ihn zu Boden gestoßen. Dann soll er auf den am Boden liegenden Mann eingeschlagen haben. Als der Mann sich wieder aufgerappelt hatte und die Polizei anrufen wollte, machte sich der Unbekannte mit seinem Fahrrad in Richtung Oßweil davon. Der Radfahrer wurde als etwa 45 Jahre alt und circa 190 cm groß beschrieben. Er trug eine blaue, enganliegende Jacke und war mit einem dunkelblauen Trekkingrad unterwegs, an dem ein Zusatzrücklicht auf der linken Seite angebracht ist. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07141/18-5353 entgegen.