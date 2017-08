Streit unter Jugendlichen in Ludwigsburg Schlägerei am Bahnhofsvorplatz

Von bin 10. August 2017 - 13:31 Uhr

Beim Ludwigsburger Bahnhof hat es eine Schlägerei gegeben. Foto: factum/Granville

Auf dem Ludwigsburger Bahnhofsvorplatz hat es eine Schlägerei unter Jugendlichen gegeben. Ein Zeuge hat nicht nur geistesgegenwärtig, sondern sogar mutig reagiert.

Ludwigsburg - Eine Gruppe von Jugendlichen ist am Mittwochnachmittag auf dem Bahnhofsvorplatz in Streit geraten. Dieser mündete in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der zwei der jungen Leute leicht verletzt wurden und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei, nachdem er die Konfrontation gegen 15.10 Uhr beobachtet hatte. Unter den Jugendlichen befanden sich zwei 16-Jährige, die ihre zwei 16 und 17 Jahre alten Kontrahenten geschlagen haben sollen. Dabei wurde der 17-Jährige am Kopf verletzt und auch sein 16-jähriger Begleiter erlitt Verletzungen. Der Zeuge konnte einen der beiden Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Sein Kompagnon blieb ebenfalls vor Ort, während der Rest der Truppe unerkannt flüchtete. Die Ermittlungen dauern an.