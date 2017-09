Baden-Württemberg Frau verrichtet Notdurft im Freien – und wird heftig attackiert

Von red/dpa 25. September 2017 - 18:56 Uhr

In Gaggenau esklaiert ein Streit – Auslöser war die Notdurft einer Frau. Foto: dpa

Eine Frau verrichtet im Freien ihre Notdurft – ein Mann beobachtet das und wird als Voyeur beschimpft. Daraufhin wird er so wütend, dass er die Frau heftig attackiert – mit einer Hundelein.

Gaggenau - Ein 52-jähriger Mann hat am Sonntagabend in Gaggenau (Landkreis Rastatt) eine Frau mit Hundeleine und Pfefferspray so heftig attackiert, dass sie ins Krankenhaus musste. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann betrunken und wurde in Gewahrsam genommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte er wohl beobachtet, wie die 49-Jährige im Freien ihre Notdurft verrichtete. Sie war in Begleitung mehrerer Personen, die den 52-Jährigen als Voyeur beschimpften.

Das brachte ihn derart in Rage, dass er zum Angriff überging. Obwohl alle Reizgas und auch Fußtritte abbekamen, musste nur die 49-Jährige vom Rettungswagen abgeholt werden. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.