Streit um Bewirtung auf dem Ludwigsburger Markplatz Richter geben Gastronomen Recht

Von Julian Illi 13. März 2017 - 19:00 Uhr

Schön und begehrt: der Ludwigsburger Marktplatz vor dem Dekanat.Foto: factum/Archiv

Die Betreiber des Restaurants Signora Moro haben gegen die Stadt gewonnen. Die hatte ihnen die Erlaubnis entzogen, auf einem Teil des Marktplatzes zu bewirten. Wie es weitergeht, ist unklar

Ludwigsburg - Was sich bereits in einer mündlichen Verhandlung am Freitag angedeutet hat, ist nun Realität: Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat den Betreibern des Restaurants Signora Moro im Streit mit der Stadt Ludwigsburg Recht geben. Zwei Briefe aus dem Rathaus, wonach den Gastronomen die Erlaubnis entzogen wird, auf einem Teil des Marktplatzes ihre Stühle und Tische auszustellen, sind rechtlich nicht haltbar, urteilten die Richter am Montag. Sowohl den Widerruf einer Sondererlaubnis aus dem Jahr 2014 wie auch die Reaktion auf einen Widerspruch der Wirte im Jahr 2015 kassierten die Stuttgarter Richter mit ihrem Spruch ein. Zudem muss die Stadt die Kosten des Verfahrens tragen.

Mehr zum Thema

In dem Rechtsstreit geht es um rund 75 Quadratmeter des Ludwigsburger Marktplatzes, vor dem Gebäude des evangelischen Dekanats. Dort bewirtete die Familie Moro jahrelang ihre Gäste, bis die Kirche eine Vereinbarung mit den Gastronomen zurückzog. Die Stadt nahm ihrerseits daraufhin eine Sondererlaubnis für diese Fläche zurück, die sie den Betreibern im Jahr 2012 erteilt hatte. Die Außengastronomie des Lokals schrumpfte mit einem Schlag um rund ein Drittel – die Moros zogen vor Gericht. Als Schadenssumme setzte die Achte Kammer des Verwaltungsgerichts 50 000 Euro an, schließlich hatte die Familie Moro angegeben, durch die kleinere Fläche weniger Umsatz und vor allem weniger Gewinn machen zu können. Begründet hatte die Stadt den Entzug der Erlaubnis pauschal damit, dass das Dekanat die Vereinbarung aufgekündigt hatte – ein Rechtsfehler, urteilten die Richter jetzt. Stattdessen hätte es für den Widerruf eine Entscheidung im Einzelfall bedurft.

Alle Seiten wollen neue Gespräche führen

Für Germano Moro, der Seniorchef des Restaurants, ergibt sich durch den juristischen Sieg „vielleicht ein kleiner Vorteil“. Für ihn ist aber klar, „dass wir uns noch mal zusammensetzen müssen“. Denn fest steht auch: Das Urteil kommt keiner Erlaubnis gleich, das strittige Areal wieder nutzen zu dürfen. Moro hofft darauf, wenigstens eine kleine Fläche vor dem Dekanatsgebäude zu bekommen. Würde die Stadt bei ihrer bisherigen Haltung bleiben, verzichte sie auch auf Gebühren und Gewerbesteuern, meint der Gastronom. Auf dem Marktplatz sei „so viel Platz – da kann jeder leben“.

Auch Kirchenpfleger Frank Stahl sieht die einzige Lösungsmöglichkeit in weiteren Gesprächen; man sei kompromissbereit. Er betont jedoch, dass das Dekanat sich nach einem Umbau, der im Mai beginnt, öffnen wolle, ein Veranstaltungssaal im Erdgeschoss sei geplant. Gastronomie soll es in den neuen Räumen keine geben.

Ob die Stadt gegen die Entscheidung in Berufung geht, ist offen. Denkbar wäre, dass sie einen neuerlichen Bescheid erlässt, in dem den Gastronomen die Sondererlaubnis mit einer individuellen Begründung entzogen wird, ohne formale Fehler. Ein solcher Brief, das hatten die Richter am Freitag durchblicken lassen, wäre rechtlich wohl nicht zu beanstanden. Aus dem Rathaus heißt es, man habe noch keine Entscheidung dazu getroffen. Generell sei man bestrebt, eine Einigung zu erzielen und werde weitere Gespräche führen.