Streamingdienst Sky Ticket Fans von Game of Thrones sind verärgert

Von tak 20. Juli 2017 - 16:50 Uhr

Auf den Anblick des Night King müssen manche Fans noch warten. Foto: HBO

Der Streamingdienst Sky Ticket hat viele Fans von Game of Thrones verärgert. Diese berichten auch zwei Tage nach der Staffelpremiere im Internet über Probleme.

Stuttgart - Große Enttäuschung am Montagabend bei vielen „Game of Thrones“-Fans: Serverprobleme verhinderten eine reibungslose Anmeldung bei dem Streamingdienst Sky Ticket. Die Neuanmeldungen, die laut Sky-Facebookseite alle Erwartungen übertrafen, führte zu Verzögerungen.

Sky erklärte in einem Statement am Dienstag, dass die Verzögerungen behoben seien und alle Anmeldunganfragen bearbeitet wurden. Jedoch finden sich auch an den Tagen danach Beschwerden sowohl auf der Facebookseite des Unternehmens als auch im offiziellen Supportforum.

Ebenfalls kritisiert wird der Kundenservice des Senders. So gibt es den Usern zu Folge keine Rückmeldungen, weder per E-Mail, Telefon oder über die Facebookseite.

Auch wer den Service erreicht, beschwert sich über mangelnde Zugänge.

Als Standardantwort wird meist auf einen Thread im Support Forum von Sky verwiesen.

Dort heißt es mit Update vom 18. Juli 2017, das Problem seit weiterhin in der Analyse. Über den Thread würden die Kunden auf dem Laufenden gehalten. Auch die Zahlungsprobleme, vor allem mit PayPal, seien bekannt und würden abgeklärt. Letztmalig wurde der Eintrag am Morgen des 19. Juli (Mittwoch) aktualisiert.

„Es handelt sich nur noch um Einzelfälle,“ erklärte Pressesprecher Moritz Wetter auf Nachfrage. Die meisten Probleme seien behoben. Sky hatte damit geworben, dass im Rahmen der neuen Staffel „Game of Thrones ein monatliches Abo bei Sky Ticket für einen Euro abgeschlossen werden kann.