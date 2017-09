Straßenkriminalität in Stuttgart Der Taschendieb mit dem Bussi-Bussi-Trick

Von Wolf-Dieter Obst 20. September 2017 - 09:30 Uhr

Eine herzliche Begrüßung – allerdings haben auch Taschendiebe das in ihrem Repertoire. Foto: imago stock&people

Die Methoden der Trickdiebe sind vielfältig – auch eine herzliche Umarmung gehört dazu. Ein ungewöhnlicher Fall in Stuttgart artete dann aber zum Straßenraub aus.

Stuttgart - Längst hat sich die herzliche Bussi-Begrüßung unter Freunden eingebürgert. Umarmung, Küsschenhauch links und rechts – doch leider haben längst auch Gauner und Übeltäterinnen diese Form der zwischenmenschlichen Kommunikation als Handwerkszeug für ihre Straftaten in Gebrauch. Vorwiegend Trickdiebinnen südosteuropäischer Herkunft nutzen mit vorgetäuschter Herzlichkeit die Arglosigkeit von Opfern aus, um sich in den Besitz des Geldbeutels zu bringen.

Mehr zum Thema

In der Nacht zum Mittwoch hat es nun eine männliche Variante des Umarmungstricks gegeben. Laut Polizei war ein 35-Jähriger betroffen, der gegen 1.20 Uhr offenbar alkoholisiert eine Lokalität am Wilhelmsplatz in der Innenstadt verließ. Ehe er es sich versah, wurde er von einem Mann angesprochen und umarmt. Das Opfer merkte allerdings, dass der scheinbar freundliche Mensch die Geldbörse und das Mobiltelefon an sich gebracht hatte.

Von Dieb und Helfern gibt es keine Beschreibung

Der 35-Jährige wehrte sich. Bei dem Gerangel zeigte sich, dass er offenbar von einer Gruppe ausbaldowert worden war. Zwei Komplizen eilten dem Dieb zu Hilfe, sicherten die Beute. Dann rannten die Täter davon. Der Überfallene wandte sich hilfesuchend an Passanten, die schließlich die Polizei alarmierten. „Von den Tätern gibt es leider keine genaue Beschreibung“, sagt Polizeisprecher Martin Schautz. Der Haupttäter soll etwa 30 bis 40 Jahre alt sein und ein südländisches Aussehen mit dunklen Haaren gehabt haben. Von den Komplizen gibt es keine Beschreibung. Hinweise werden über Telefon 0711/8990-5778 erbeten.

Taschendiebe haben Stuttgart nach wie vor im Griff. Trauriger Höhepunkt war das Jahr 2015 mit 2370 Fällen – so viele wie noch nie. Der letzte Ermittlungserfolg liegt eine Woche zurück – und ist ein überdies ein ungewöhnlicher. Die erwischte Handtaschendiebin ist 76 Jahre alt. Weitere Täter, die in den vergangenen Wochen dingfest gemacht werden konnten, stammten aus Rumänien und Nordafrika.